مميزات الحصول على خط تليفون محمول لمستفيدي «تكافل وكرامة»

يتساءل مستفيدو الدعم النقدي، عن مميزات الحصول على خط تليفون محمول لـ مستفيدي تكافل وكرامة، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم توفير خط تليفون محمول لكل أسرة مشاركة في برنامج تكافل وكرامة من شركة we، حتى يتم إتاحة لهم التواصل معهم والاطمئنان على توفير خدمات مناسبة لهم لتوفير حياة لائقة.

رابط التسجيل لخط تليفون لمستفيدي تكافل وكرامة

وأشارت التضامن إلى أنه يتم العمل على رفع مستويات كفاءة خدماتها المختلفة لمستفيديها من «تكافل وكرامة»، وتوفير أعلى معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر، لافتة إلى أنه يمكن استلام خط المحمول لمستفيدي تكافل وكرامة البالغ عددهم نحو 3.8 مليون مستفيد من خلال من خلال الرابط https://tk.te.eg/.

10 مميزات للحصول على خط تليفون لمستفيدي تكافل وكرامة

وأوضحت أن مميزات الحصول على خط تليفون مستفيدي تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- خطوط المحمول، التي يتم الحصول عليها بناء على اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE، مجانية بالكامل ودون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية أو ضريبة أو غيرها على هذه الخطوط، أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

- يتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا على هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريا.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.

- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجا بايت.

- دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرش لأي شبكة أخرى.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأي شبكة أخرى.

- بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يشتريها المستفيدون وشحنها من أي منفذ بيع.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأي شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشا.