هل يحق للمطلقة الحامل الحصول على معاش طليقها المتوفى؟.. التأمينات تجيب

يتساءل الكثيرون عن الفئات التي يحق لها صرف المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما يتم التساؤل حول أحقية المطلقة الحامل الحصول على معاش طليقها المتوفى، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وفقًا للأنصبة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنه يتم الصرف من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

المطلقة طلاقًا رجعيًا تعتبر في حكم الأرملة في حالتين

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المستحقين للمعاش هم «الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين والإخوة والأخوات»، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، لافتة إلى أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تعتبر في حكم الأرملة إذا توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، أو إذا كانت المطلقة حاملا فتعامل معاملة الأرملة حتى تضع حملها.

وأشارت التأمينات إلى أن هناك العديد من الشروط لصرف المستحقين للمعاش، معاش المؤمن عليه أو صاحب المعا،ش كالتالي:

الأرملة

شرط حصول الأرملة على معاش أن يكون زواجها بالمتوفى موثقًا أو ثابتًا، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي أو يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

الأبناء

يشترط لحصول الأبناء على معاش والدهم المتوفى مايلي:

- يشترط أن يكون الابن عاجزا عن الكسب، ويثبت عجزه عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

- شرط لحصول الابن على معاش والده ألا يكون الابن قد بلغ 21 سنة ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

البنت

يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.