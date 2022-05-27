ما الفرق بين منحة وفاة صاحب المعاش ومصاريف الجنازة؟ التأمينات تجيب

بعد وفاة المواطن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتساءل أهله أو المستحقون للمعاش عن الخدمات التي يمكن الحصول عليها بعد وفاته، كما يتساءلون عن الفروق بين منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها أن هناك فرقا بين «منحة الوفاة» و«مصاريف الجنازة» .

وترصد «الوطن» الفرق بين منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وفقا لما أكدته الهيئة على موقعها كالتالي:

«منحة الوفاة»

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإنه يتم صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، إضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

- تلتزم بمنحة الوفاة الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

- تقدر منحة الوفاة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

- تستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

- يتم تقديم شهادة وفاة صاحب المعاش، للحصول على منحة الوفاة، وتقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش، وتقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.

صرف مصاريف الجنازة

- تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر.

- تصرف نفقات الجنازة للأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.​

- يجب أن يتم صرف هذه النفقات «مصاريف الجنازة» خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

- يتم تقديم صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش، وتقديم النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.