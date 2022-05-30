حكاية مقتل أربعيني على يد زوجته وعشيقها: «خدروه ورموه من البلكونة»

في الساعات الأولى من صباح أحد الأيام، والمارة يسيرون كل متجه في طريق عمله، فاجعة كبرى تمنعهم من استكمال سيرهم، وصدمة عارمة احتلت ملامح وجوهم، عندما وجدوا أحد الأشخاص جثة هامدة، مُلقى أرضا وسط بركة من الدماء، تصنم أمامها المارة، عزموا أمرهم بأنه ألقى نفسه من أحد الطوابق منتحرا، خاصة لتعدد المشاكل الزوجية، لم يدركوا أنه كان يقطن رفقة سيدة تغلبت على شياطين الإنس والجن، وقررت التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها وشقيقتها.

بداية الواقعة

خلافات ومشاجرات دائمة، طرقت باب «هيثم» بعد حياة زوجية سعيدة غمرته وزوجته في البداية، أنجبا 3 من الأطفال، لتصبح حياتهما مليئة بالمرح والمشاكسة وسط أطفالهما، لكن حياتهما لم تدم طويلا على هذا المنوال، لتحتل الخلافات معيشتهما، لم تطق الزوجة الاستمرار هكذا، إذ تطلب دائما الطلاق من زوجها، لكنه دائم الرفض في تلبية طلبها من أجل أبنائه، تبدلت حياتهما وأصبح يسيطر عليها الملل والتبلد من المشاعر، وهنا الشيطان عرف طريقه في وسوسة الزوجة بمعرفة رجل آخر على زوجها.

خطة الزوجة وعشيقها من أجل التخلص من زوجها

تعرفت الزوجة التي تُدعى «سامية» على عشيقها، واستمرا سويا مدة زمنية ليست بالهينة، دون علم زوجها، لذلك رسخت في ذهنها فكرة الطلاق أكثر، وعندما لم تجد حلا من زوجها، عزمت الأمر على التخلص منه وذلك بمساعدة عشيقها وشقيقتها، التي كان بدورها توثيق مشاهد التعذيب التي ستقع على الزوج المغدور، بدأ الجميع في كيفية التفنن في تعذيب الزوج «هيثم»، حيث اشترت الزوجة أسلحة بيضاء «سكين وكاتر»، ومجموعة من أدوات التعذيب ثم توجهت إلى منزل الزوجية برفقة عشيقها وشقيقتها لتنفيذ خطتهم.

تنفيذ خطة التعذيب والقتل

بملامح تحمل في طياتها الخبث والغدر، عرضت الزوجة أن تصنع لزوجها فنجان قهوة، ظن الآخر أنها بدأت تمحي فكرة الطلاق من ذهنها وأنها ستعود حياتهما مثل ما قبل، لكنه لا يعلم بأنها خطة شيطانية منها من أجل التخلص منه حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، وضعت حبوب مخدرة في فنجان القهوة، وعندما شربه الزوج بدأ أثره في الظهور عليه، هنا ظهر باقي «فرقة الشياطين» تعاون العشيق برفقة الزوجة الخائنة في تقييد الزوج المخدر بسلسلة حديدية «جنزير» وانهالا عليه بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام الأسلحة البيضاء، والشقيقة توثق ما يتم فعله بالزوج بهاتفها، وألقياه من الشرفة «البلكونة» حتى سقط جثة هامدة غارقا وسط الدماء، ومن ثم أخذت أطفالها التي غفلت هي أنهم رأوا كل ما حدث لوالدهم على يد والدتهم الخائنة، وعشيقها وشقيقتها، ظنا منهم أنهم قد فروا من جريمتهم الشنيعة.

بلاغ بانتحار الزوج

تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره، ألقى بنفسه من الطابق الرابع، وبجمع التحريات توصل رجال مباحث قسم شرطة بولاق إلى أن الزوجة وعشيقها اتفقا فيما بينهما على الزواج فقررا إجبار الزوج على الطلاق، فوضعا خطة لتعذيبه بدأت بوضع مهدئ في القهوة وتقيده بالحبال، والاعتداء عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابته، وفي نهاية الأمر ألقياه من البلكونة.