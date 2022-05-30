موعد انكسار الموجة الحارة في مصر.. «الأرصاد» توضح

تشهد البلاد موجة حارة منذ أيام، نتج عنها ارتفاع كبير في درجات الحرارة وصل إلى ذروته اليوم، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، تشهد طقسًا حارًا على السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنّه يُتوقع أن تقترب درجة الحرارة من 40 مئوية على القاهرة الكبرى، وتتجاوز درجة الحرارة في جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارًا، فضلاً عن ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل طفيف في فترات النهار والليل، ما يساعد بدوره على زيادة الشعور بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة في مصر، قائلة إنّ الموجة الحارة تنكسر غدًا، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الصعيد، تشهد نشاطًا للرياح مع دخول الليل، وتتراوح سرعات الرياح بين 30 و40 كم، ما يساعد على رفع درجة الشعور بالأجواء المعتدلة خلال فترة المساء.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وكانت الهيئة العامة للأرصاد كشفت في وقت سابق عن أنّ اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، على مختلف أنحاء الجمهورية، وحذّرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة مساء، بسبب الكتلة الهوائية شديدة السخونة القادمة من الصحراء الشرقية للجزيرة العربية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال هذه الفترة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة عند الخروج من المنزل، وتناول قدر كافٍ من المياه والسوائل للحفاظ على الجسم رطبًا.