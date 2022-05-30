الأرصاد تحذّر من «3 ساعات»: ابتعدوا فيها عن الشمس وارتدوا ملابس قطنية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ اليوم الإثنين هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب الكتلة الهوائية شديدة السخونة القادمة من الصحراء الشرقية للجزيرة العربية.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، وصول درجة الحرارة اليوم على محافظة القاهرة الكبرى لـ40 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة في مدن ومحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء حاجز 42 درجة مئوية، وتسجل نحو 40 درجة على محافظات شمال الصعيد، كما يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما وجّهت الأرصاد الجوية، عدة نصائح وإرشادات للمواطنين لاتباعها خلال فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة على مدن الجمهورية، وهي كما يلي:

إرشادات الأرصاد الجوية

- الابتعاد عن أشعة الشمس في فترات الذورة، التي تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل لتعويض الفاقد في عملية التعرق.

- ارتداء الملابس القطنية خلال الخروج من المنزل.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 38 23

الإسكندرية 32 21

وادي النطرون 37 22

طنطا 38 23

شبين الكوم 38 23

دمنهور 38 23

بلطيم 38 20

مطروح 28 20 السلوم 28 20

سيوة 38 22

بورسعيد 30 21

دمياط 29 20

الزقازيق 38 23

المنصورة 38 22

الإسماعيلية 38 22

السويس37 22

العريش 32 22

رفح 31 19

رأس سدر 36 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 32 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 33 24

راس حدربة 33 24