سلاف فواخرجي: «أخدت حقنة في أحد المشاهد كانت هتسببلي شلل»

تصدرت الفنانة سلاف فواخرجي محركات البحث على «جوجل»، بعد حديثها عن حصولها على حقنة بسبب تصوير أحد المشاهد، كي تسبب لها شلل، وكادت أن تعرضها تلك التجربة للموت، فضلا عن حديثها المثير عن عدم وجود النار في الأخرة، والكثير من التصريحات التي شغلت الرأي العام مؤخرا.

سلاف فواخرجي تتحدث عن حقنة عرضتها للخطر

قالت سلاف فواخرجي في تصريحات تليفزيونية، «هذه أول مرة أحكي هذه الحكاية، كان لدي مشهد أظهر فيه لدي شلل في وجهي، وكنت أتحدث مع الماكيرة، وقالت لي إنه من الممكن أن يعطيني الطبيب حقنة في رقبتي، تعطيني تخديرا نصفيا، وتساعدني في المشهد حتى أظهر بشكل حقيقي».

وتابعت: «أنا كنت سأمثل المشهد، لكن بعدما سمعت هذا الكلام شعرت بالتحدي، وقررت ألا أخاف، وأن آخذ الحقنة، شعرت بالخوف، وجاءت والدتي وزوجي وائل رمضان، واتفقت مع المخرج ألا أعيد المشهد، لأن مفعول الحقنة يستمر لمدة ساعتين».

سلاف فواخرجي تتحدث عن الحقنة

أضافت: «أخذت الحقنة ومرت بسلام وصورت المشهد، لكن التخدير لم يستمر إلا ربع ساعة فقط من شدة توتري، الطبيب صدم مما حدث، لأن التخدير يستمر أكثر من ذلك».

واستطردت الفنانة سلاف فواخرجي حديثها، «كان علي أن أستكمل المشهد وأحببت ما حدث، فقال الطبيب لي إنه من الممكن أن يعطيني حقنة أخرى في اللثة تساعدني على الكلام ببطء وأخذتها، وكان من الممكن أن تتسبب هذه الحقنة في حدوث شيء لي حتى الموت».

آخر أعمال الفنانة سلاف فواخرجي

يذكر أن سلاف فواخرجي شاركت في الموسم الرمضاني الفائت بعدة أعمال، منها مسلسل «مع وقف التنفيذ»، إلى جانب كل من غسان مسعود، وعباس النوري، وفادي صبيح، وصفاء سلطان، وحلا رجب، ويزن خليل، وغيرهم، إخراج سيف الدين سبيعي، بالإضافة إلى مسلسل «الكندوش» إخراج سمير حسين.