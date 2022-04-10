تصريحات صادمة لـ سلاف فواخرجي: مفيش نار في الآخرة.. و«البوذي» مرضي عنه

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الجدل بتصريحات صادمة قالتها خلال ظهورها في مقابلة تليفزيونية في برنامج «شو القصة» مع المذيعة رابعة الزيات، جعلتها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، منها ما يتعلق بديانتها، وعدم اعترافها بالعذاب في الآخرة، واقتناعها بالمشاهد الرومانسية ومن بينها القبلات في أعمالها الفنية.

سلاف فواخرجي: كفروني كثيرًا وهذا قمة الكفر نفسه

وترصد «الوطن» أبرز تصريحات سلاف فواخرجي، خلال لقائها التليفزيوني، وذلك من خلال السطور التالية:

- ربنا أحلى من أن يقوم بحرق عباده.

- الجنة جميلة لكن لم يذهب أي شخص هناك ويحكى عنها.

- العقاب والثواب موجود حتى في الدنيا.

- تكفير أي إنسان أمر مرفوض.

- تم تكفيري كثيرًا.. وتكفير الأشخاص هو قمة الكفر.

- البوذي شخص مرضي عنه.

- لا تشتم إلهًا لا تعبده.

- أرفض الكشف عن ديانتي.

- تربيتي قامت على التردد على المسجد والكنيسة والكنس اليهودي.

- أمي علمتني من صغري من يسألني على ديانتي أقول أنا سورية.

زوجي غضب من مشهد القبلة في «شارع شيكاغو»

- لم أندم على مشهد القبلة في مسلسل شارع شيكاغو.

- القبلة في إطار العمل وليس بها أي خطأ أو خدش للحياء.

- مشهد القبلة أثار جدلًا كبيرًا وقت عرض المسلسل.

- زوجي وائل رمضان لم يكن راضيًا على القبلة مع شخص آخر.

- لم يفتعل مشاكل معي بسبب القبلة ولكنه كان يشعر بعدم ارتياح.

والدى توفي بسبب جرعة دواء زائدة

- تلقيت عتاب من أقرب أصدقائي بسبب هذه القبلة.

- صديقة وجهت لي عتابًا بسبب المشهد بالرغم من أن ابنتها تقبّل صديقها.

- ممرضة تسببت في وفاة والدي.. أعطته جرعة دواء زائدة أنهت حياته.

طلاق سلاف فواخرجي بعد 23 عامًا من الزواج

وكانت الفنانة سلاف فواخرجي، تصدرت التريند يوم 6 أبريل من الشهر الجاري، على إثر إعلانها نبأ طلاقها من المخرج وائل رمضان بعد 23 عامًا من الزواج وإنجابهما حمزة وعلي، وفي رسالتها أعلنت أنها لم تكن جديرة بزوجها بما يكفي، وطلبت منه السماح إذا أخطأت في حقه يومًا أوقصرت معه، وأنها ستظل تحبه إلى الأبد.