البترول: تطوير مصافي التكرير ساعدنا للحفاظ على معدلات الإنتاج

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ تطوير مصافي التكرير، منحنا القدرة على تطوير قطاع الإنتاج، وفي ظل الأوضاع العالمية والتكتلات المختلفة، اتخذنا خطوة مهمة جدا، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي.

تسجيل محطات الوقود

وأضاف الملا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنّ محطات الوقود مسجلة على السيستم للتصدي لما كان يتم بشأن تهريب المنتجات، والوقوف على احتياجات المواطنين، فضلا عن ربط جميع المحطات للتعرف على حجم الأرصدة الموجودة وتجاوز الخلل إن وجد في أي منها.

الحد من عمليات تهريب الوقود

وتابع وزير البترول، أنّ سيارات الشحن بها أجهزة تتبع لمعرفة خط السير، للحد من عمليات التهريب أو توجيه المنتج في غرض غير الهدف المخصص له، والتحكم في الإمكانيات لضمان وصولها للمستهلك بصورة دقيقة.

وأوضح الملا، أنّ أهمية مؤتمر المناخ تتمثل في توفير وقود نظيف، إلى جانب يحمل مصر مسؤولية لأهمية المؤتمر، مؤكدا أنّه يجب أن نخرج من المؤتمر بموقف متوازن، يراعي عدد من الدول التي ما زالت تستخدم الفحم والحطب في الطهي، لافتا إلى عدد من النقاط لتخفيض الانبعاثات ومنها الغاز الطبيعي، الذي يعد الاختيار الأول لمصادر الطاقة بحسب كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، وأيضا الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين.