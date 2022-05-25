الغاز الطبيعي يرتفع لأعلى مستوى منذ عام 2008.. وخبير يوضح 3 أسباب

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية ارتفاعًا إلى أكثر من 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اليوم الأربعاء، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، إذ أدى تضاؤل ​​المخزونات إلى ارتفاع الأسعار، وفقًا لـ«CNBC».

وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بأكثر من 6٪ لتصل إلى 9.399 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008.

ثلاثة محفزات رئيسية وراء الارتفاعات

وقال ديفيد جيفنز، رئيس خدمات الغاز الطبيعي والطاقة لأمريكا الشمالية في Argus Media، إن هناك ثلاثة محفزات رئيسية وراء الارتفاعات، وهي نمو ضئيل للإنتاج، وصادرات عالية من الغاز الطبيعي المسال، ومستويات تخزين تقل بحوالي 17٪ عن متوسط ​​الخمس سنوات، وفقًا لـ"CNBC".

ويؤدي الارتفاع السريع في الأسعار إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد، ويتصارع السائقون بالفعل مع الأسعار المرتفعة القياسية في مضخة الغاز، والآن من المقرر أن ترتفع فواتير الخدمات العامة أيضًا.

نقص في المعروض

في حين أن شركات المرافق العامة ربما تكون قد تحولت ذات مرة إلى الفحم كبديل أرخص، إلا أن الطاقة التي تعمل بوقود الفحم تعاني أيضًا من نقص في المعروض الآن، مع توقف عدد من المحطات عن العمل بسبب المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال كامبل فولكنر، نائب الرئيس الأول وكبير محللي البيانات في OTC Global Holdings، إن الجفاف في غرب الولايات المتحدة قلص إنتاج الطاقة الكهرومائية.

كان الغاز الطبيعي لسنوات عديدة نتاجًا ثانويًا للنفايات الناتجة عن استمرار حفر الصخر الزيتي عبر أحواض الإنتاج في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل غير عادي، منذ أدنى مستوى في التنقيب في عام 2020، تم دفع السوق إلى وضع طلب ضيق على العرض لن يتم معالجته بسرعة.

وارتفع الغاز الطبيعي الآن ما يقرب من 30٪ خلال شهر مايو الجاري، للشهر الثالث على التوالي عندما تجاوزت المكاسب 20٪، وارتفعت الأسعار الآن بنحو 150٪ لعام 2022.