السيسي: مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بجميع الحقوق والخدمات

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود القضاء على الإرهاب، من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة ما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية.

الهجرة غير الشرعية

وتطرقت المباحثات المصرية البولندية لاستعراض جهود مصر من خلال جميع مؤسساتها، لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، رغم العبء الملقى على اقتصادنا من خلال أكثر من 6 ملايين لاجئ، يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية بمصر، وهو الأمر الذي كان له الأثر الطيب بتخفيف ضغط الهجرة على القارة الأوروبية، التي تشهد تدفقًا مكثفًا للمهاجرين مؤخرًا.

القمة العالمية للمناخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمره صحفي مشترك مع نظيره البولندي، أنّه جرى الترحيب بما أبدته بولندا من تقديم الخبرة، خاصة ما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ، آخذًا في الاعتبار استضافة بولندا 3 قمم سابقة للقمة الحالية.

وشهدت المباحثات توافقًا على أهمية دعم استقرار الأهمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى بالمؤتمر.