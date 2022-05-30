وزير البترول: انخفاض معدلات استيراد البنزين والسولار بنسبة 30%

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم موازنة وزارة البترول والطاقة المتجددة، وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع يتناول سياسة الدولة ووزارة التموين وأسعار الطاقة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة.

وقال طارق الملا وزير البترول والطاقة الجديدة والمتجددة إن قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من أزمة كورونا وحتى أزمة الحرب الأوكرانية التي أدت لقفزة غير مسبوقة في أسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر.

وأشار وزير البترول إلى أن هناك استراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية وعمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوجيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي وتحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، إنه تم عقد 108 اتفاقيات مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو 2022 بينها 32 مشروعا لحقول بترول باستثمارات 561 مليار جنيه إضافة إلى 8 مشروعات لتكرير البترول بتكلفة 87 مليار جنيه والتي أضافت للسوق 6.6 مليون طن.

كما أعلن الوزير انخفاض استيراد البنزين والسولار من الخارج بنسبة 30% ما ساعد على توفير دعم البوتاجاز بقيمة 20 مليار سنويا بتوفير 13 مليون وحدة حتى يونيه 2022.

وأضاف «الملا»، أن مصر كدولة مستوردة للبترول والزيت تأثرت بزيادة سعر الدولار وزيادة أسعار الزيت الخام وخام برنت وكذلك زيادة أسعار البنزين والسولار بما ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك.

وأشار الى أن سعر البنزين زاد من 7.75 جنيه إلى 9.75 خلال السنوات الماضية بينما لم يزد سعر السولار منذ 2019 حتى لا تتأثر أسعار السلع الغذائية المرتبطة بالنقل وذلك رغم الزيادة غير المسبوقة في الأسعار عالميا.

وأكد وزير البترول أن الوزارة تسعى لتخفيض استهلاك البنزين والسولار وتوفير الإنتاج موضحا أنه تم توفير وقود النفاثات وانتاج السولار والغاز مع تراجع عمليات السفر الخارجية وزاد انتاجنا من السولار وتقليل الاستيراد.