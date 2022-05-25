وزير البترول يبحث مع جون كيري استعداد مصر لـCOP27: نخطط لرؤية أفريقية موحدة

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث بحثا التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ COP27، الذي تترأسه مصر وتستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأكد الملا، أنّ لقاءه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي، يأتي في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر إقليميا ودوليا، لإنجاح المؤتمر والتوصل لمبادرات ومخرجات ناجحة قابلة للتطبيق، موضحا أنّ المؤتمر سيكون فرصة مهمة لتوصيل صوت أفريقيا إلى العالم، وتحقيق انتقال طاقي متوازن وواقعي، يراعي متطلبات أفريقيا في الانتفاع بمواردها الطبيعية، مع توفير سبل الدعم للقارة تمويليا وتكنولوجيا، لمواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التحول الطاقي المتوازن.

جهود خفض انبعاثات الطاقة

واستعرض اللقاء، الجهود الدولية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة والمبادرات الداعمة لذلك، خاصة المبادرة الأمريكية NET ZERO التي تشارك مصر فيها، حيث استعرض الملا الجهود المصرية الحالية لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطاقة، حيث يتم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر، التي تتبنى استخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كوقود انتقالي، والعمل بالتوازي مع تنويع المصادر المستخدمة في مزيج الطاقة المحلي، لتشمل الهيدروجين وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة.

وأكد كيري، استمرار التشاور بين الجانبين في ظل رئاسة مصر لمؤتمر Cop27، معربا عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر في مرحلة التحول الطاقي لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، بما لها من تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة.

تبادل الخبرات الأفريقية في صناعة الغاز الطبيعي

واستقبل الملا في دافوس، كارلوس زاكارياس وزير الطاقة بدولة موزمبيق، وبحث الوزيران الجهود الحالية والتنسيق المصري الأفريقي لمؤتمر Cop27، وطرح رؤية موحدة للقارة الأفريقية، من خلال المؤتمر أمام العالم، كما بحث الجانبان تبادل الخبرات خاصة في صناعة الغاز الطبيعي لدعم التعاون المشترك في ضوء الخبرة المصرية الرائدة إقليميا في هذه الصناعة، وسعي موزمبيق لاستغلال مواردها المتميزة من الغاز الطبيعي، وبناء صناعة قوية للغاز، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات والتدريب وفرص الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات بموزمبيق.

وشهد اللقاء استعراض تداعيات التحديات العالمية الراهنة على أسواق الطاقة، ومستويات أسعار البترول والغاز العالمية، وانعكاساتها على الاستثمارات والمشروعات.

مشروعات شلمبرجير الأمريكية في مصر

واستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوليفييه لو بوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية، حيث بحثا أنشطة الشركة في مصر، وفي مقدمتها مشروعي المسح السيزمي بمنطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، إضافة إلى مساهمتها الفعالة في إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، ومشاركتها في برامج تدريب الكوادر البشرية بقطاع البترول وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية لدعم الصناعة البترولية في مصر.

وأكد الملا خلال اللقاء، أنّ شلمبرجير تعد شريك استراتيجي لقطاع البترول، وساهمت في تحقيق العديد من النجاحات مؤخرا، في ظل حرص كبير من الشركة على توفير أحدث التكنولوجيات ونقل خبراتها الكبيرة في هذا المجال إلى قطاع البترول المصري، مشيرا إلى أنّ بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تعد أحد ثمار مشروع تطوير وتحديث القطاع، وتتماشى مع رؤية التحول الرقمي بالقطاع، لما تمتاز به من تكنولوجيات متطورة سهلت عملية طرح المزايدات وتوفير البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل الشركات الأجنبية لاتخاذ قرارات الاستثمار.

وأكد الوزير، أنّ للشركة مساهمات فاعلة في مجال تدريب الكوادر، لما توفره من برامج تدريب علمية وعملية للعاملين بقطاع البترول المشاركين في برنامج الإدارة الوسطى ضمن مشروع التطوير والتحديث.

من جانبه، أكد لوبوش، أنّ مصر تتمتع بأولوية في محفظة أعمال الشركة لما تتمتع به من فرص استثمارية جذابة في مجال البترول والغاز، وفي ضوء النجاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، مشيراًإلى أنّ شلمبرجير تفخر بما ساهمت به خلال السنوات الأخيرة بقطاع البترول في مصر، خاصة توفير التكنولوجيات المتطورة، كما أنّها تسعى لتوسعة محفظة أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة.