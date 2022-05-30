السيسي: بحثت مع رئيس بولندا جهود مصر في قضية السد الإثيوبي على مدار 10 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات المصرية البولندية تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية والأولوية، وفي مقدمة هذه القضايا ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق منصف قانونيًا، ما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بمصر، وفي ذات الوقت يضمن بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي.

مباحثات حول القضية الفلسطينية

وتطرقت مباحثات الرئيسين المصري والبولندي أندجيه دودا إلى عدد من قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تُعد القضية الجوهرية بالمنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يوليو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يتطلب وقف الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لإيجاد مفاوضات جادة وبناءة تفضي لتسوية مستدامة للنزاع الممتد.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف السيسي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: «على الصعيد الدولي تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث تم استعراض وجهة النظر المصرية بهذه الأزمة والموقف المصري بهذا الصدد والذي يقوم على تناول كافة السبل المؤدية للتهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، ومن ثم تم التأكيد على أهمية البدائل والحلول لتجنيب الشعوب آثار الأزمة».

وجرى خلال المباحثات استعراض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة بتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية قامت في شهر أبريل بزيارات لحث جميع الأطراف على التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاوض لتجنيب الجميع ويلات الحرب.