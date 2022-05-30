«إي فاينانس» تواصل استبدال كروت المعاشات الزرقاء بـ«ميزة»

أعلنت مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن بدء إصدارها كروت «ميزة» لاستبدالها بكروت صرف المعاش الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنك الزراعي المصري، استمراراً للشراكة الناجحة بين المجموعة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث التحول من الصرف اليدوي للمعاشات إلى الصرف الإلكتروني باستخدام بطاقات الصراف الآلى.

صرف ما يقرب من 22 مليار جنيه شهرياً لعدد 10.7 ملايين صاحب معاش

وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف ما يقرب من 22 مليار جنيه شهرياً لعدد 10.7 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وجميعهم يتعاملون من خلال الكروت المصرفية «ميزة» باستثناء مليون مستفيد يحملون الكروت الزرقاء والتي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وبدأت عمليات استبدالها بكروت ميزة من خلال 1700 مقر للاستبدال بما فيها مقرات البنك الزراعى.

تنفيذ توجيهات المجلس القومي للمدفوعات

ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التعاون مع مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يأتي استكمالاً لجهود التعاون المشترك منذ 2009 حيث المشاركة في تنفيذ توجيهات المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري، بشأن مستهدفات التحول الرقمي المالي في مصر.

إصدار وتشغيل وإدارة المليون كارت «ميزة»

ومن جهته، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كاشفاً عن استعداد شركة «إي كاردز» التابعة لمجموعة «اي فاينانس»، لإصدار وتشغيل وإدارة المليون كارت «ميزة» المعاشات المتبقي تحويلها لبطاقات ميزة لخدمة وتلبية الإقبال المرتقب على كروت «ميزة» المعاشات بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك الزراعى المصرى، وفي ضوء توجيهات البنك المركزي المصري بسرعة الانتشار والتوسع في الاعتماد على شبكة المدفوعات القومية «ميزة».

تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة

وأوضح محمود كمال، العضو المنتدب لشركة «إي كاردز»، إنه في ظل مبادرة البنك المركزي المصرى للشمول المالي، فقد بدأت الشركة عام 2021 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والبنوك المصرية لتحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة من خلال إصدار وإدارة وتشغيل مايقرب من مليون بطاقة «ميزة» المعاشات وتوزيعها من خلال مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية.

تستخدم في السحب النقدي من خلال 20 ألف ماكينة صارف آلي

وأضاف أن البطاقات الجديدة تستخدم في السحب النقدي من خلال 20 ألف ماكينة صرف آلي كما يتم استخدامها في المشتريات ودفع الخدمات الحكومية، كما تسمح لحاملها أن يستفيد من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وقد تم إنشاء الخط الساخن رقم 19680 للرد على استفسارات أصحاب المعاشات.