علشان المعاش ما يتوقفش.. آخر ميعاد لاستبدال البطاقة الزرقاء بكارت ميزة

ناشدت هيئة التأمينات الاجتماعية، جميع المواطنين الذي يحصلون على معاش شهري، بسرعة تحويل بطاقات الصرف التقليدية وهي ما يسمى البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة وذلك حتى لا يتعرضون لإيقاف معاشاتهم وعدم معرفة صرفها في مواعيدها المحددة حيث سيتوقف الصرف عن طريق الوسيلة القديمة وهي البطاقة الزرقاء.

وفيما يلي نعرض آخر ميعاد لاستبدال كارت المعاش التقليدي بالبطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة.

آخر ميعاد لاستبدال بطاقة المعاش بكارت ميزة

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إيقاف المعاشات لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات التقليدية التي تسمى البطاقة الزرقاء، في نهاية مايو الجاري، حيث تعمل الهيئة ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وفيما يلي نعرض أبرز الخطوات للحصول على كارت ميزة من أجل قبض المعاش.

خطوات عمل كارت ميزة

- على صاحب البطاقة الزرقاء، التوجه إلى أقرب مكتب التأمينات تابع لمحل إقامته.

- وبعدها يتم ملء استمارة البيانات التي تتضمن كل بياناته الخاصة من اسمه وسنه ومهنته السابقة ورقم هاتفه الشخصي.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بعد الانتهاء من كافة الإجراءات سيقوم الموظف بتسليمه «كارت ميزة» في نفس اليوم بشكل مجاني ودون دفع أي رسوم.

مراحل تحويل البطاقات الزرقاء إلى ميزة

وتم تقسيم تحويل البطاقات الزرقاء إلى كارت ميزة طبقاً للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى بدأت من يناير الماضي وانتهت في مارس الماضي في 11 محافظة وهي: «الأقصر- أسوان- السويس - الاسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح – الوادى الجديد».

وبدأت المرحلة الثانية من يناير أيضا وانتهت في إبريل، وتشمل محافظات «كفر الشيخ – المنوفية- دمياط – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا».

وبالنسبة لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصة لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب حتى نهاية مايو الجاري من مكاتب التأمينات وفقا لما تم الإعلان عنه.