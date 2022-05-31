«بلالين» محمد رمضان تحقق نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»

استطاع الفنان محمد رمضان أن يحقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «بلالين»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

كلمات أغنية «بلالين»

دخولنا مرعب خلا الكل يركن

وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم

ماليش آخر من الآخر أنا متحكمه

كسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد

أنا كده من يومي نسخة وحداة وهمه قلدوني

الأسطورة أنا لقبوني صعبة عليكم أنكوا توصلولي عاوز أخصام جديدة يبقوا معجبين

وقد طرح محمد رمضان الأحد الماضي، كليب أغنيته الجديدة «بلالين» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد أن طرحها الأيام الماضية عبر منصة «أنغامي».

رمضان يطرح كليب بلالين

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم علي، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـMR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أنَّ آخر أغاني محمد رمضان، كانت أغنية «إيفري داي» التي تعاون فيها معه المغني النيجيري دامي، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

وكانت آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «المشوار» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022 عبر شاشة قناة dmc، وشاركه بطولته دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وأحمد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويعمل رمضان خلال الفترة الحالية على التجهيز لفيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان «نمبر وان»، بعد أن كشف عنه وعن البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».