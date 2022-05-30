السيسي يرحب بنظيره البولندي في زيارته الأولى لمصر: تقديري لشخصكم الكريم

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بنظيره البولندي أندجي دودا، خلال زيارته الأولى إلى مصر، قائلا: «أجدد ترحيبي بكم، وأعرب عن تقديري لشخصكم الكريم».

العلاقات المصرية البولندية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي: «أعرب عن تطلعي لتلبية دعوتكم لزيارة دولة بولندا بأقرب وقت، والتي تؤرخ لبداية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا، من أجل مزيد من تعميق العلاقات الثنائية لصالح البلدن والشعبين الصديقين».