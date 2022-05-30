عاجل.. «العفو الرئاسي» تعلن إخلاء سبيل 6 من المحبوسين احتياطيًا اليوم

أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل 6 من المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي.

أسماء المفرج عنهم بقرار إخلاء سبيل

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الأسماء المفرج عنها شملت:

- أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد.

- محمد رضا السيد جمعة.

- شريف الروبي.

- محمد وليد سعد.

- سامح سعودي.

- محمد محيي الدين.

قائمة عفو جديدة الخميس المقبل

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن هناك مجموعة أخرى سيجري الإفراج عنها الخميس المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل أسابيع عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء: هم: طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة.