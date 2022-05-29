لجنة العفو الرئاسي: إخلاء سبيل 3 أشخاص.. والإفراج عن دفعة جديدة خلال ساعات

أعلن طارق العوضي المحامي عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج مجموعة من الشباب المحبوسين على دفعات متتالية، على مدار الأيام المقبلة، مشيرا إلى إخلاء سبيل 3 أشخاص اليوم.

الإفراج عن خلود سعيد وسامح سعودي والصحفي خالد غنيم

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريح خاص لـ«الوطن»: تم إخلاء سبيل خلود سعيد بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم، اليوم، على أن يتم الإفراج عن القائمة المرتقبة خلال 24 ساعة.

خروج مجموعة الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

وقال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية: «الحمد لله خلال 24 ساعة أو أكثر قليلا خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، وستتوالى القوائم بعد ذلك، كل الشكر للرئيس، ولمؤسسة الرئاسة، وكل الجهات المعنية».

وكان طارق العوضي، قال عبر صفحته الشخصية: «بشرة خير بإذن الله، يبدأ تنفيذ قرارات العفو الرئاسي اعتبارا من الغد بإذن الله، حيث سيتم خروج مجموعة أولى، ثم يوم الخميس المقبل مجموعة آخرى، وهكذا على التوالي بإذن الله تعالى».

خروج الشباب المحبوسين على دفعات

كما أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر حسابه الرسمي، عن خروج تلك المجموعة، قائلا: «خلال ساعات وعلى مدار الأيام المقبلة، تتوالى ثمار العفو الرئاسي بخروج مجموعة من الشباب المحبوسين على دفعات متتابعة، بشركم الله بالخير».