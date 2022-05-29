«العفو الرئاسي»: تتقطع إيدينا قبل ما ترشح حد ارتكب جريمة قتل أو حرض على العنف

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن القائمة الأولى للعفو الرئاسي سيتم إصدارها غدا، وسيعقبها يوم الخميس المقبل قائمة أخرى بأسماء جديدة، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع قوائم الإفراج بالعفو الرئاسي بشكل أسبوعي، «ننتظر إعلان أعداد المفرج عنهم بعفو رئاسي غدا، وهناك قوائم متعددة»، موضحا أن العفو لا يشمل مرتكبي جرائم القتل والمحرضين على العنف والمشاركين فيه.

العوضي: كل اسم وحالة من المعفو عنهم بعفو رئاسي يتم فحصها بشكل جيد

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن القائمة التي سيجري إعلانها صباح غد والخميس المقبل للعفو الرئاسي ليست الأخيرة، لكن الأمور دائما ما تأخذ وقتا وإجراءات معقدة، «كل اسم وحالة من المعفو عنهم بعفو رئاسي يتم فحصها بشكل جيد من قبل اللجنة أو الأجهزة الأمنية المعنية».

وأوضح أن اللجنة تحرص على ألا يفلت أحد في وسط القائمة، لذا تعطي اللجنة الأجهزة الأمنية وقتها الكافي لفحص كل اسم لضمان عدم حدوث أي أعمال عنف بعد خروجهم، «نعمل على المسجونين على ذمة قضايا رأي أو صدر ضدهم أحكام، وليس لدينا إلا استثناء واحد وهم الذين ارتكبوا بالفعل أعمال عنف أو حرضوا عليها».

واستطرد: «العفو الرئاسي يشمل الجميع بلا استثناء ممن صدر عليهم أحكام، واللجنة تعرضت لانتقادات مشروعة ونتقبلها ونقدرها، وكل الانتقادات للجنة نضعها موضع الاعتبار، واطمأن أهالي المحبوسين».

لا يوجد بطء في إجراءات العفو الرئاسي ولكن هناك دقة

وأكد أنه لا يوجد بطء في إجراءات العفو الرئاسي ولكن هناك دقة في أخذ قرار الإفراج عنهم، كما وأن هناك فحصا موضوعيا ومهنيا ومتميزا لكل حالة من حالات العفو الرئاسي، «تتقطع إيدنا قبل ما تتمد وترشح حد ارتكب جريمة قتل أو حمل سلاح ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو ارتكب أعمال عنف في أي منشآت عامة أو خاصة أو حرض على أي منهما، جميعهم أمرهم غير معروض على لجنة العفو الرئاسي».

وتابع: «نتعامل مع الجميع من المحبوسين ليس المشاهير وحدهم، وهناك ضغوط من القوى السياسية، واللجنة قابلت أحمد دومة وزياد العليمي والمهندس يحيى حسين عبدالهادي لطمأنتهم أن أمرهم معروض على اللجنة، وتلقينا على الفور وعدا من رئاسة الجمهورية لبحث إدراج اسم المهندس يحيى حسين عبدالهادي، ولو صدرت بكرة قائمة رئيس الجمهورية للعفو الرئاسي أتوقع وجود اسم المهندس يحيى حسين عبدالهادي».