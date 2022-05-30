أحمد زاهر عن شائعة خطوبة ابنته ليلى: ده موضوع يضحك «فيديو»

أبدى الفنان أحمد زاهر دهشته من الشائعات التي تطارد بناته في الفترة الأخيرة، لا سيما ابنته ليلى، التي تصدّرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بعد أنباء ارتباطها.

لو فيه خطوبة أنا أول واحد هعلن وأقول وأفرح

وقال أحمد زاهر، في تصريح لـ«الوطن»: «شائعات الزواج والخطوبة دي موضوع يضحك، وبيقولوا اتخطبت، هي الخطوبة عيب ولا حرام؟، أكيد لو فيه خطوبة أنا أول واحد هعلن وأقول وأفرح، لكن محصلش حاجة».

بناتي مش في دماغهم موضوع الخطوبة إطلاقًا

وأضاف زاهر: «أنا مش قادر أفهم ليه الناس حاطين موضوع الخطوبة ده في دماغهم، أنا بناتي مش في دماغهم الموضوع ده إطلاقًا، يهمهم شغلهم ودراستهم في الجامعة، الاتنين في كلية الإعلام ومركزين مع شغلهم، مش بيفكروا في أي حاجة سواء الخطوبة أو غيره».

وأشار أحمد زاهر إلى أن البعض يزعم ارتباط ابنته ليلى بأسماء شخصيات ليست معروفة بالنسبة له، قائلًا: «الناس بتجيب أسماء ناس في الشائعات أقسم بالله لا أنا ولا بناتي عمرنا شفناهم ولا سمعنا عنهم.. مش فاهم بيجيبوا التركيبة منين».

أحمد زاهر ينافس حلمي والسقا بفيلم فارس

يُذكر أن الفنان أحمد زاهر يُعرض له فيلم فارس في السينمات حاليًا، حيث يُعد أولى تجاربه في البطولة المطلقة داخل عالم السينما، ويُجدد من خلاله التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد تجربتهما في مسلسل سوشيال.

فيلم فارس من بطولة أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وحسين فهمي، وباميلا الكيك، وعابد عناني، وأحمد صفوت، ومنة فضالي، وصلاح عبدالله، ومحمد أبوالنجا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة «الجذور» للإنتاج السينمائي.