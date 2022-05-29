ملك أحمد زاهر: جلست وسط الجمهور في السينما بسبب «فارس»

أعربت ملك أحمد زاهر، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول دورها في فيلم فارس، الذي يُعد التجربة الأولى التي تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر في عالم السينما.

الناس كلها مبسوطة وعجباهم شخصية سماح أوي

قالت ملك أحمد زاهر، لـ«الوطن»، إنّ «ردود الفعل بسطتني جدًا، من اللي بشوفه من الناس في الشارع وعلى السوشيال ميديا، الناس كلها مبسوطة، وعجباهم شخصية سماح أوي».

دخلت قاعات السينما أشوف تفاعل الناس مع الفيلم

أشارت ملك أحمد زاهر، إلى حرصها على التواصل مع الجمهور، والتفاعل معهم بشكلٍ مباشر داخل صالات السينما، قائلة: «لما دخلت السينمات وقعدت وسط الناس شفت الناس بتضحك ومبسوطة».

وتابعت ابنة أحمد زاهر، «أنا دخلت السينمات عشان سماح كانت تجربة مقلقة بالنسبة لي عشان هي شخصية كوميدية إلى حد ما، وأنا كنت خايفة عشان أول مرة أعمل كوميدي.. فدخلت قاعات السينما أشوف تفاعل الناس مع الفيلم».

تعرف على أبطال فيلم فارس لـ أحمد زاهر

ويقوم ببطولة فيلم فارس مجموعة من الفنانين وهم: أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، أحمد صفوت، منة فضالي، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم فارس في إطار من الأكشن والتشويق حول فارس الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، وهو عامل في بنزينة، ويدخل في صراعات ومشاهد أكشن مع أحد رجال الأعمال.