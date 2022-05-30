الإعدام لشاب وشقيقته والمؤبد لوالدتهما بكفر الشيخ لقتلهم الأب طمعًا بالميراث

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة مريم، 23 عاماً وشقيقها حميدة 19 سنة، بالإعدام شنقاً لقيامهما بقتل والدهما طمعاً في الميراث، كما قررت المحكمة معاقبة الأم «شيماء.ع.ش» 40 سنة، بالسجن المؤبد لاشتراكها في ارتكاب الجريمة بتحريض أبنائها على قتل أبيهم ليخلو الجو لهم، ويتمتعوا بالميراث، في القضية المحرر عنها المحضر رقم 3668 لسنة 2020 إداري مركز شرطة البرلس.

جريمة هزت كفر الشيخ

تعود تفاصيل الواقعة إلى 2 سبتمبر 2020، حينما حرّضت الزوجة أبناءها على قتل والدهم للحصول على الميراث والعيش في رغد بدعوى كونه بخيلاً ولا يريد الإنفاق عليهم، فاستجاب لها ابناها، واستعان الابن بثلاثة من أصدقائه لارتكاب الجريمة التي هزت محافظة كفر الشيخ، حيث خنقوه خلال نومه وألقوا بجثته بجوار مجرى مائي بقرية الحماد بمركز البرلس.

كان يمتلك 25 فدان أرض زراعية

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه كان يمتلك 25 فدان أرض زراعية، وكان ينفق على أسرته ببذخ ويعطي أبناءه الكثير من الأموال دون حساب، حتى اعتاد نجله تعاطي المواد المخدرة وأصبح مدمناً، فطرده الأب من المنزل عقاباً له، وأملاً في ابتعاد نجله عن تعاطي المخدرات.

اقتحموا غرفته وخنقوه خلال نومه

وتبين أن المتهمين أعدوا خطة محكمة للتخلص من رب الأسرة، حيث انتظروا حتى خلد إلى نومه، ثم تسللوا إلى غرفته بهدوء، وقتلوا والدهم، حيث أجهزوا عليه وخنقوه حتى الموت، ثم حملوا جثته ووضعوها داخل السيارة الخاصة به، وألقوا الجثة بالقرب من مجرى مائي بالقرية، ثم أشاعوا اختفاءه فجأة وتظاهروا بالقلق عليه والبحث عنه في القرية.

العثور على جثة الأب المظلوم

وعثرت قوات الشرطة على جثة الأب ويُدعى «الشحات.ع»، وشهرته سعودي، 47 عامًا، بعدما تلقت بلاغاً من أحد المزارعين بالعثور على جثة جاره بجوار سيارته، وبعمل التحريات اللازمة تمكنت من ضبط الجناة وتبين أنّهم أبناؤه بتحريض من زوجته، حيث رغبت زوجته في الانتقام منه لقيامه بالزواج عليها من أخرى، فأشعلت جذوة الخلاص في نفس ابنها بحجة معاملة أبيه السيئة له ورفضه إعطاءه أموالاً، وتحريض ابنته بدعوى إجبارها على الزواج من شخص لا تحبه وعدم الوقوف إلى جانبها في خلافاتها الزوجية.

المتهمون اعترفوا بارتكاب الجريمة

وجرى ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة بمساعدة 3 من أصدقاء الابن مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه دفعته الزوجة، حيث تسللوا إلى الشقة التي كان يعيش فيها الأب بمفرده بسبب خلافاته مع الزوجة، وخنقه المتهمون الأربعة، ولفوا جثته داخل سجادة ثم ألقوه بجوار سيارته، وألقوا السجادة في المصرف.

وأحال المحامي العام المتهمين إلى الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.