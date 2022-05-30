توصيات زراعية لحماية النباتات الطبيه والعطرية والزيتون في الصيف

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية اتخاذ عدد من التدابير اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية من الموجه الحارة التي بلغت ذروتها اليوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، موضحاً أن ارتفاع درجة الحرارة من شأنه التأثير على النبات وظهور بعض الآفات التي تؤثر على المحاصيل.

ولفت فهيم إلى أنه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل على كافة أنحاء البلاد.

توصيات زراعية هامة لمحصول الزيتون

وأضاف أنه يجب اتباع التوصيات الزراعية الخاصة بمقاومة فراشة الياسمين في محصول الزيتون والفحص المستمر لدودة براعم الزيتون «فراشة الياسمين» على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون وذلك في مناطق السويس، البحيرة، مطروح، سيناء.

وفيما يتعلق بالتمور، أوصى «فهيم» بأنه يجب فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى في الجيزة، المنيا، قنا، اسوان ، سيوه، الواحات وفحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم اصابتها بدودة الحشد نظراً لتهيأ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة في مناطق سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.

توصيات لزراعات الريحان والبردقوش والعتر

وبخصوص الريحان والبردقوش والعتر، يجب الاهتمام بهما وذلك للوقاية من أمراض أعفان التاج «مكان القرط» بعدحصاد المحصول ليتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الاكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم لكل لتر ماء بمناطق الغربية ، الفيوم ، بني سويف، المنيا، اسيوط، قنا، الاقصر، مع إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان «اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب»، لمناطق الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر.