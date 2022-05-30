تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية داعش العجوزة لـ24 يوليو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية داعش العجوزة»، لـ24 يوليو لإحضار المتهم وضم ملف القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية كل من المستشار وجدي عبد المنعم والمستشار علي عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

الجناة قاموا بعدة جرائم إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أن الجناة قاموا بعدة جرائم إرهابية في الفترة ما بين 2013 وحتى بداية عام 2017، حيث تولى المتهم الأول في القضية قيادة جماعة إرهابية بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

تمويل الجماعة الإرهابية

وكان المتهمون من الثاني وحتى الأخير قد انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها منذ البداية، كما أن المتهمين من الأول وحتى السابع وأيضًا الأخير قد قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية كما تلقوا تدريبات أمنية لتحقيق أغراض الجماعة.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول كان بحوزته سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استخدامه في نشاط قد يُخل بالأمن والنظام العام، كما قام المتهم الثاني عشر بحيازة سلاح ناري أيضًا «بندقية آلية» لا يجوز الترخيص بحيازتها.