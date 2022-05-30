أحمد زاهر بعد دخول بناته التمثيل: ابن الدكتور بيطلع دكتور

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن استيائه الشديد، من الانتقادات التي تُوجه له من آنٍ لآخر، واتهامه بأن بناته دخلن الفن عن طريق الواسطة، مؤكدًا أن قرار دخولهن هذا المجال، ليس له علاقة به منذ البداية، لكنه يدعمهم بشكلٍ كبير.

ظهور ملك ابنتي في فيلم فارس جاء بقرار من المخرج

وقال أحمد زاهر، في تصريح لـ«الوطن»: «لو عاوز تقول إني بدعم بنتي آه بدعمها.. مين فينا مش بيدعم ولاده!!، هو مين رجل أعمال ومين مهندس مخلاش ابنه مهندس؟!، ومين دكتور مخلاش ابنه دكتور وأخد العيادة من بعده!!، ومع ذلك أقسم بالله إن ملك ابنتي اختيار رؤوف عبد العزيز في فيلم فارس وأنا مدختلش إطلاقًا».

عمري ما كلمت حد عشان يشغل بناتي

وأضاف أحمد زاهر: «عمري في حياتي ما اتدخلت عشان بنت من بناتي تمثل في أي حتة، سواء معايا أو مع غيري، والوسط الفني عارف بكده كويس، أنا عمري ما كلمت حد، ولو كلمت حد في مرة قلت له خد بنتي معاك يطلع يقول، لإن ده محصلش أبدًا».

بناتي طلعوا موهوبين أعمل إيه يعني؟

وتابع أحمد زاهر: «الجمهور اللي بيقول كده، كل واحد يشوف شغلانته إيه، وكل واحد بيحاول يطلع ابنه زيه، وبعدين أنا محاولتش، أولا دخول ليلى وملك من البداية كان قرار من تامر حسني مش أنا خالص، ولا عمري فكرت في حياتي أدخلهم التمثيل، لكنهم طلعوا موهوبين أعمل إيه يعني أقتلهم؟».

واستطرد أحمد زاهر، قائلًا: «آه بدعم ولادي، مين فينا مش بيدعم ولاده وأسرته، أنا ماليش أي علاقة بدخولهم التمثيل، واختيار ليلى في الفتوة كانت من ياسر جلال، وهشام جمال اختارها في بيتنا روبوت، وملك في نسل الأغراب ولؤلؤ مش أنا، هم اللي بيختاروهم».

وأكد أحمد زاهر، «أنا بدعمهم حتى لو نفسيًا، أنا لو عملت عكس كده يبقى فيا حاجة غلط، أي أب في الدنيا هيقف جنب ولاده ويدعمهم لحد ما ينجحوا ويكبروا ولآخر يوم في عمره».