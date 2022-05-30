العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم بالدقهلية.. والأم تحاول إنهاء حياتها

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بقرية ميت تمامة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد أن ألقت بنفسها أمام جرار زراعي، فيما عُثر على أبنائها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل.

إصابات بالغة

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، يفيد قيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، ما أدى لإصابتها بإصابات بالغة، ونُقلت لمستشفى منية النصر، وبسبب سوء حالتها تم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

الأب يعمل في السعودية

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة تُدعى «حنان م. ا»، 30 سنة، خريجة كلية التربية قسم لغة عربية، ومتزوجة من محمد أحمد متولي، 33 سنة، ويعمل بالسعودية، ومقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة، وتم العثور على جثث أبنائه الثلاثة مذبوحين داخل المنزل، وهم «أحمد»، 10 سنوات، و«أنس»، 5 سنوات، و«سمية»، 3 شهور، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.