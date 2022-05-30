رئيس التحرير

محمود مسلم

العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم بالدقهلية.. والأم تحاول إنهاء حياتها

كتب:

صالح رمضان
02:55 م | الإثنين 30 مايو 2022
العثور على 3 أطفال مذبوحين في منزلهم

العثور على 3 أطفال مذبوحين في منزلهم

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بقرية ميت تمامة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد أن ألقت بنفسها أمام جرار زراعي، فيما عُثر على أبنائها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل.

إصابات بالغة

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، يفيد قيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، ما أدى لإصابتها بإصابات بالغة، ونُقلت لمستشفى منية النصر، وبسبب سوء حالتها تم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

الأب يعمل في السعودية

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة تُدعى «حنان م. ا»، 30 سنة، خريجة كلية التربية قسم لغة عربية، ومتزوجة من محمد أحمد متولي، 33 سنة، ويعمل بالسعودية، ومقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة، وتم العثور على جثث أبنائه الثلاثة مذبوحين داخل المنزل، وهم «أحمد»، 10 سنوات، و«أنس»، 5 سنوات، و«سمية»، 3 شهور، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

اقرأ المزيد:

العثور على جثتين لمطلقة وطفلها مذبوحين بشبرا: حسنة السمعة وسط جيرانها 

تفاصيل العثور على جثة سيدة مطلقة وطفلها مذبوحين بشبرا الخيمة

عاجل.. العثور على أم وطفليها مذبوحين بشبرا الخيمة

العثور على أسرة من 7 أفراد مذبوحين داخل منزلهم في كفر الدوار

النيابة تعاين جثة زوجة وأطفالها عُثر عليهم مذبوحين بالشروق
بقلم صالح رمضان