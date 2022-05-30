إحباط محاولتين للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة في الدقهلية

استمرت جهود الوحدات المحلية في محافظة الدقهلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكل أشكالها، لما يمثله ذلك من إهدارا للثروة القومية للدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات.

تطبيق القانون على أصحاب البناء المخالف

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم وحسم، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وعرضت تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمركزي المنصورة والمطرية.

إزالة تعد في قرية «شها»

وفي مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تم متابعة إزالة تعد لمواطن بقرية «شها»، بعدما قام بالتعدي على قطعة أرض زراعية بعمل ثلاث حجرات علي مساحة 80 مترا مربعا داخل مبني مخالف أقيم بالمخالفة، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 874 مترا مربعا، وصادر له قرار إزالة بزمام جمعية النزهة خارج الحيز العمراني.

وقامت لجنة متابعة إزالة التعديات بالمركز بتنفيذ الإزالة للتعدي المذكور على نفقة المخالف، وتم تسليم الأرض خالية تماما للزراعة بمحضر انضمامي مشترك مع قطاع الزراعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

إزالة حالة تعد على أملاك الدولة

وقال محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، إنه تم متابعة إزالة حالة تعد على أملاك الدولة ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير بمنطقه الجسر الواقي، بمساحة 60 مترا مربعا، حيث تم الإزالة كليا حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.