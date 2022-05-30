«التضامن» تنظم برنامجا تدريبيا «أونلاين» حول الابتكار للتنمية الريفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، قيام المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية بتنظيم برنامج تدريبي عبر الإنترنت حول «الابتكار الاجتماعي للتنمية الريفية»، وذلك بالتعاون مع المعهد الهندي «IIMK» خلال الفترة من 30 يونيو حتى 12يوليو 2022.

أهداف دراسة برنامج «الابتكار الاجتماعي للتنمية الريفية»

وأشارت الوزارة عبر الموقع الرسمي، إلى أن وزارة التعاون الدولي ترجو ترشيح اثنين من المتخصصين في مجال الدراسة، موضحة أن أهداف دراسة برنامج «الابتكار الاجتماعى للتنمية الريفية» تتمثل في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تعوق التنمية الريفية، مثل الفقر والجهل وقلة سبل العيش، وذلك من خلال الابتكار الاجتماعي.

الشروط المطلوبة للبرنامج

ولفتت الوزارة إلى أن شروط برنامج «الابتكار الاجتماعي للتنمية الريفية» تتمثل فيما يلي:

- يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي ولديه خبرة مناسبة في مجال الدراسة.

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، فهي لغة الدراسة.

- يشترط أن يكون من العاملين في مجال الحد من الفقر أو مجالات التنمية الريفية.

- اشترط البرنامج أن يكون المتقدم لديه خبرة بالإنترنت والتدريب عبر الشبكة.

10 يونيو آخر موعد للتقديم

وناشدت الوزارة الراغبين في التقدم لهذا البرنامج التدريبي، وتنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء الاستمارة المرفقة وتكون مختومة من جهة العمل، وإرسالها على مقر وزارة التضامن «19 شارع المراغي بالعجوزة– الدور السابع– الإدارة العامة للعلاقات الخارجية»، وذلك في موعد أقصاه 10 يونيو 2022.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أن عدد المشروعات التي جرى تقديمها للمرأة من خلال مشروعات «تنمية المرأة الريفية» في 2021، وصلت إلى أكثر من 14 ألف مشروع لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسيدات، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على دعم المرأة المصرية، من خلال تمويل السيدات القادرات على العمل، كما يجرى إنشاء مشروعات متناهية الصغر، من خلال قرض «مستورة».