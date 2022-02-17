رئيس البنك الزراعي: نسخر إمكانياتنا لخدمة المرأة الريفية

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن كل إمكانيات البنك مسخرة لخدمة الفلاح المصري والمرأة الريفية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

تسهيل آليات الحصول على القروض

وأضاف «فاروق»، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمصنع السكر بكوم إمبو، أن البنك يهتم بتمويل المرأة الريفية والمشروعات الصغيرة التي تتبناها المرأة الريفية، بهدف زيادة دخل الأسرة المصرية البسيطة في القرى المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن آليات الحصول على القروض بسيطة وميسرة، وهذه التسهيلات الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية، وأولها محصول القصب وسيكون هناك زراعات أخرى تباعًا.

أهمية مصنع السكر في كوم إمبو

وتفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان، اليوم، مصنع السكر بكوم إمبو، للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير به بهدف زيادة الإنتاج، كما شارك في لقاء بحضور اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر بأسوان، والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعي، بحضور نواب محافظة أسوان.

ونقل النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق، مؤكدًا أهمية دور مصنع السكر في كوم إمبو، وأنه «لا يقل عن دور الجنود على الجبهة، نظرًا لأن توفير سلعة السكر المهمة للمواطن البسيط، أمر مهم جدًا، لأنها تعد بمثابة فاكهة المواطن البسيط».

الاكتفاء الذاتي من السكر

وأضاف «الحصري»: «لا يخفى علينا المجهود الكبير الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى في القطاع الزراعي وتأمين الغذاء المصري باعتباره أمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أن «الزراعة هي النشاط الاقتصادي الذي له مقومات موجودة بالفعل لدينا، وبالفعل هناك صادرات كبيرة في قطاع الزراعة يصل حجمها لأكثر من خمسة ملايين طن سنويًا، ونستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أهمية زراعة قصب السكر لدى الرئيس السيسى والحكومة، ومجلس النواب، مضيفًا: «سبق وطالبنا بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على رفع سعره بنحو 90 جنيهًا، وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو 75 جنيهًا».

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: «يمكننا تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو نسبيًا في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب، وهو ما دفعنا لزيارة أسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه».

المشاركون في الزيارة

وأوضح: «غرضنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصري»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأطراف الثلاثة في هذه الصناعة، بحيث يحقق المزارع ربح عادل، وكذلك المصنع أيضًا يجب أن نحافظ عليه، وأيضًا المواطن يجب أن يحصل على السكر بسعر مناسب.

شارك في الزيارة كل من: النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، محمد محمود عبدالقوي أمين سر اللجنة، والنواب: مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.