تفاصيل مشروع «تنمية المرأة الريفية» من وزارة التضامن الاجتماعي

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المشروعات التي جرى تقديمها للمرأة من خلال مشروعات «تنمية المرأة الريفية»، التي جرى تنفيذها في 2021، وصلت إلى أكثر من 14 ألف مشروع لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسيدات.

إنشاء مشروعات متناهية الصغر للسيدات

أكد بنك ناصر الاجتماعي، على موقعه الرسمي، أنه يجر العمل على دعم المرأة المصرية، من خلال تمويل السيدات القادرات على العمل، مشيرا إلى أنه يجر إنشاء مشروعات متناهية الصغر، من خلال قرض «مستورة»، وتتنوع هذه المشروعات، ما بين إنتاج حيواني وصناعي وتجاري وخدمي، وكذلك مشروعات منزلية، لافتا إلى أنه يتم الوصول بالمشروع إلى مختلف المناطق النائية.

قرض «مستورة» يستهدف المرأة من سن 21 حتى 60 عاما

أوضح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، أن قرض «مستورة»، يستهدف المرأة من سن 21 حتى 60 عاما، بشرط التمتع بالسمعة الحسنة، عن طريق الاستعلام الميداني، كما يشترط أن تكون مصرية، لافتا على موقعه الرسمي، إلى أن قيمة القرض تتراوح بين 4 آلاف حتى 30 ألف جنيه.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة

حدد بنك ناصر الاجتماعى، الأوراق والمستندات المطلوبة الموقعة والمختومة، التي تمثلت فيما يلي:

- أول مستند هو تقدم طلب الحصول على القرض.

- يشترط ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمرأة، التي ترغب فى الحصول على قرض «مستورة».

- تقديم ايصال مرافق حديث.

- يشترط تقديم الرقم التأمينى للمقترض.

- يتم اجراء بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشئون الاجتماعية.

- يتم تقديم بيان بالمعاش إذا وجد.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، أن نسبة السيدات المستفيدات من دعم «تكافل وكرامة»، وصلت إلى 74% من إجمالي المستفيدين، مشيرة إلى صرف صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر، نفقة 240 ألف سيدة.