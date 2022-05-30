وكيل «آداب عين شمس»: اختيار أسئلة الامتحانات دون تدخل العنصر البشري

قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن الامتحانات بالكلية بدأت 28 مايو، وتسمتر حتى 28 يونيو، أي لمدة شهر كامل، مضيفة أن الامتحانات تقام بشكل يومي على 5 فترات، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة، ويتم الفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة، يتم خلالها تعقيم وترتيب اللجان.

تحويل سير منظومة تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني

لفتت «كامل» خلال حديثها في البث المباشر مع تليفزيون «الوطن»، أن إدارة الجامعة، بذلت جهدا كبيرا في التحول الرقمي، مستهدفة تحويل سير منظومة تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني، دون أي تدخل بشري في التصحيح، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات يجر اختيارها من أجهزة الكمبيوتر عبر بنك الأسئلة، أما عن وضع الامتحانات بشكل مقالي، يكون على حسب محتوى كل مادة.

استعدادات آداب عين شمس لعمليات التعقيم

أضافت وكيل الكلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، أنه جرى الاستعداد بشكل كامل لإعداد اللجان والطرقات والمدرجات، التي يقام بها تأدية الامتحان، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية للطلاب، مشيرة إلى أنه على الفور يجر توجيه الطلاب لقاعات الامتحانات لعدم حدوث حالة من التكدث في حرم الكلية.

وأضافت حنان كامل، أن إدارة الكلية تعمل على قدم وساق، لردع حالات الغش، وعدم إتاحة أي فرصة للطلاب، للتحدث أثناء سير الامتحانات، لافتة إلى أن معظم حالات الغش التي تم رصدها، بسبب الهاتف المحمول الذي يستخدمه الطالب كوسيلة للغش، وتكون عقوبة من يتم ظبطه بالموبايل إلغاء امتحانه، وإذا كان الموبايل يحمل محتوى للمادة الامتحانية، يتم إلغاء المادة وما بعدها أو ما قبلها.

ومن الجدير بالذكر، أن كلية الآداب أعلنت قبول الاعتذارات الطبية في حالتي الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم اختبار الطالب في دور الفصل الصيفي، مع الاحتفاظ الكامل بالتقدير.