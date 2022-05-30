خروج أبو الليف من المستشفى بعد احتجازه 5 أيام في العناية المركزة

خرج الفنان نادر أبو الليف، قبل قليل، من العناية المركزة، بعد مرور 5 أيام على احتجازه، إثر تحسن حالته الصحية، وسمح الأطباء له بالخروج، واستكمال علاجه بالمنزل، وقال أبو الليف لـ«الوطن»: «الحمد لله خرجت من المستشفى، وحالياً في البيت».

مرض أبو الليف

وعانى الفنان نادر أبو الليف من وعكة صحية، بسبب تعرضه للإجهاد الشديد، بعد تقديمه مسرحية «عنبر 7»، التي يشارك في بطولتها.

وطمأن الفنان نادر أبو الليف جمهوره على حالته الصحية، بعد دخوله العناية المركزة للعلاج، عقب عرض مسرحيته الجديدة، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله بدأت أتحسن».

سبب مرض أبو الليف

وتابع نادر أبو الليف أنه يعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، والأمر ازداد خلال عمله في المسرحية، وعن تطورات حالته الصحية قال: «الحمد لله أنا بقيت أحسن.. قلبي بس تعبان شوية وعندي شوية مشاكل فيه، رُحت المستشفى وعملت شوية فحوصات وتحاليل وعملولي رسم قلب».

وواصل: «واضح كده إن أنا استهلكت قلبي كتير زمان فعلشان كده هو قرر يتدلع عليا شوية ويردهالي بس الحمد لله عدت على خير، وبشكر كل جمهوري اللى سأل عليا وبطلب منهم يدعولي تعدي على خير».

آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف

يُذكر أن آخر أعمال أبو الليف هي مسرحية «عنبر 7» كانت تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك في بطولة العرض الفنان القدير صبري عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.