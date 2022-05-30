أبو الليف يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد دخول العناية المركزة

عانى الفنان نادر أبو الليف من أكثر من وعكة صحية خلال الشهور الماضية، بسبب تعرضه للإجهاد الشديد، بعد تقديمه مسرحية «عنبر 7»، التي يشارك في بطولتها.

وطمأن الفنان نادر أبو الليف جمهوره على حالته الصحية، بعد دخوله العناية المركزة للعلاج، عقب عرض مسرحيته الجديدة، قائلًا في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «الحمد لله بدأت اتحسن».

وأضاف أبو الليف: «بأمرالله خارج بكرة ودعواتكم، أوجه الشكر لكل من دعمني في مرضي»

تطورات حالة أبو الليف

وتابع نادر أبو الليف أنه يعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، والأمر ازداد خلال عمله في المسرحية.

وعن تطورات حالته الصحية قال: «الحمدلله أنا بقيت أحسن قلبي بس تعبان شوية وعندى شوية مشاكل فيه روحت المستشفى وعملت شوية فحوصات وتحاليل وعملولى رسم قلب».

وواصل: «واضح كدا إن أنا استهلكت قلبي كتير زمان فعلشان كدا هو قرر يتدلع عليا شوية ويردهالى بس الحمد لله عديت على خير، وبشكر كل جمهورى اللى سأل عليا وبطلب منهم يدعولي تعدي على خير».

أزمات صحية واجهت أبو الليف

لم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض فيها أبو الليف لوعكة صحية، فقد عانى من وعكة صحية شديدة آخر عام 2021، نُقل على أثرها لمستشفى دار الفؤاد وأجريت له الفحوصات والتحاليل وكذلك رسومات القلب، وبعد الاطمئنان عليه غادر المستشفى.