موعد خروج نادر أبو الليف من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

طمأن الفنان نادر أبو الليف جمهوره على حالته الصحية، حيث أنه متواجد حالياً في العناية المركزة، يخضع للعلاج، بعدما تعرض لأزمة صحية بسبب تعرضه للإجهاد الشديد خلال الفترة الماضية، بعد الانتهاء من عرض مسرحيته الجديدة «عنبر 7»، التي يشارك في بطولتها.

وقال نادر أبو الليف لـ«الوطن»: «الحمد لله بدأت اتحسن».

موعد خروج نادر أبو الليف من المستشفي

وعن موعد خروج أبو الليف من المستشفى قال: «بأمرالله خارج بكرة ودعواتكم»، ووجه الشكر لكل من دعمه خلال فترة مرضه.

شكوى ومرض

قال مصدر مقرب من الفنان أبو الليف لـ«الوطن»: «كان أبو الليف يشتكي من الإهمال وطلبه أكثر من طبيب ولم تتم الاستجابة، ولكنه حاليا موضوع تحت الملاحظة، ومن المقرر أن يخرج خلال الساعات المقبلة مع تحسن حالته الصحية».

تطورات حالة أبو الليف الصحية

ومن ناحية أخرى كشفت زوجة أبو الليف عن سبب تعرضه لوعكة صحية قائلة، إنه تعرض لهذه الأزمة نتيجة لمجهود زائد؛ لأنه كان يضغط على نفسه لعرض المسرحية، خاصة أنه كان يفرح بفرحة الجمهور وهو خارجا من العرض، وهم ينتظرون تحسن حالته الصحية حتى يخرج من العناية، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

أبو الليف يشكو من إهمال الأطباء

وكتب أبو الليف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بقالي نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأني تعبان ومحتاجه، وواضح إنه نايم ومش عايز يقوم من النوم حد يقولي دكتور إيه ده».

كان نادر أبو الليف قد طمأن جمهوره على صحته، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، والأمر ازداد خلال عمله في المسرحية.