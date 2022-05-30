هل يجوز الصيام في شهر ذي القعدة؟.. الإفتاء تستطلع الهلال اليوم

يتساءل الكثيرون هل يجوز الصيام في شهر ذي القعدة؟، لاسيما وأن دار الإفتاء المصرية، أعلنت أنها ستستطلع هلال شهر ذي القعدة 1443هـ، بعد غروب شمس اليوم الإثنين، 29 شوال 1443هـ الموافق 30 من شهر مايو 2022، لذلك يبحث الكثير من المسلمين عن حكم وفضل الصيام في شهر ذي القعدة.

الصيام في شهر ذي القعدة

وأجاب الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عن سؤال: "هل يجوز الصيام في شهر ذي القعدة؟"، مؤكدا أن الصوم في الأشهر الحرم ومنها ذو القعدة ففي حديث الباهلي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني فقال له: "فمن الحُرُم وأفطر" وفي رواية: "صم الحُرم وأفطر وفي رواية قال: "صم الأشهر الحرم".

وأضاف في إجابته على سؤال حكم الصيام في شهر ذي القعدة، أن هذا دليل على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: "مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ.

فضل شهر ذي القعدة

وتابع: "قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة ـ بأنها ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، وقال سفيان الثوري: الأشهر الحرم أحب إلي أن يصام منها وقيل: صيام يوم من أشهر الحج أو قال أشهر الحرم يعدل شهرًا وصيام يوم من غير الأشهر الحرم يعدل عشرًا".

واستشهد بما جاء عن قيس بن عبادة أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إلا في اليوم العاشر منه خير قال: ففي الحجة في العاشر النحر يوم الحج الأكبر.

واختتم:" في المحرم العاشر عاشوراء وفي العاشر من رجب "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ"، قال الراوي: ونسيت ما قال في ذي القعدة" .

استطلاع هلال شهر ذي القعدة

وكانت دار الإفتاء أكدت أنه يتم التحقق من رؤية هلال الشهر الجديد ذي القعدة يتم من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، التي تستخدم أحدث الأجهزة في إثبات رؤية الهلال، ومن المنتظر استطلاع الرؤية اليوم.