على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، تنطلق جلسات وفعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، بمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج، في مجال الصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل محافظة القاهرة، تماشيا مع خطة الدولة التي تهدف لتوطين عدد من الصناعات في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن عبد الفتاح صيام.. أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

شارك في 6 براءات اختراع و18 اختراعا قدمت إلى جامعة نورث كارولينا

1- رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة، بكلية وينسون للغزل والنسيج، بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

2- أستاذ متميز (مسمى أستاذية تشارلز كانون للغزل والنسيج).

3- شارك في إدارة مركز أبحاث الأقمشة غير المنسوجة.

4- خبير إنشاء مراكز الأبحاث والتدريب.

5- شارك في 6 براءات اختراع و18 اختراعا قدمت إلى جامعة نورث كارولينا.

6- له أكثر من 300 بحث وكتابان، و8 فصول في كتب.

7- حاصل على دكتوراه فى علوم الألياف والبوليمرات من كلية وينسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

8- حاصل على ماجيستير وبكالوريوس في هندسة الغزل والنسيج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تشهد هذه النسخة لأول مرة حضور عدد من ممثلي الشركات الأجنبية، وتأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة.

وتنطلق هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، كي تناقش هذه النسخة عددا من المحاور المتعلقة بتوطين عدد من الصناعات.

وتضم هذه النسخة نحو 6 جلسات، وستناقش جلسات هذه النسخة من المؤتمر، عددا من الصناعات، منها صناعة الأدوية، وصناعة السيارات.