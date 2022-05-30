الرئيس البولندي: ندعم تصدير الغاز المصري المسال إلى أوروبا

قال الرئيس البولندي، أندجيه دودا، إنّ بلاده بها أكثر من مليوني لاجئ من أوكرانيا بعد الأزمة التي وقعت في فبراير الماضي بين البلدين، متمنيّا انتهاء الأمر بسلام.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف الرئيس البولندي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعرف أنّ روسيا غزت أوكرانيا دون أي تبرير، ويجب إنهاءه بشكل سلمي، ويجب أن تجلس أوكرانيا على طاولة المفاوضات لإيجاد الحلول السلمية، ونقف بشكل رئيسي إلى جانب كييف».

وأوضح دودا: «وجّهت الشكر إلى الرئيس السيسي، على التعاون السياسي بين بلدينا في الاتحاد الأوروبي، وهو تعاون مشترك ومهم جدا».

تصدير الغاز المصري إلى أوروبا

وتابع الرئيس البولندي: «تحدّثت مع الرئيس عن عملية توريد الغاز المسال، حيث تمتلك بولندا ميناء للغاز المسال، وبدأنا توسيعه، ومصر بالنسبة لنا شريك مستقبلي، وندعم المفاوضات التي تتم بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تصدير الغاز المسال المصري للاتحاد الأوروبي».