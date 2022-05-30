رسالة نبيل الحلفاوي للأهلي قبل مبارة نهائي دوري الأبطال: التاريخ يناديكم

يستعد عدد كبير من نجوم الفن لتشجيع النادي الأهلي، في مبارة الليلة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، منهم الفنان نبيل الحلفاوي، المعروف بدعمه الدائم للنادي الأحمر.

رسالة الفنان نبيل الحلفاوي إلى الأهلي

وجَّه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي قبل مباراتهم مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكتب «الحلفاوي» رسالته عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات على «تويتر»، قائلاً: «إلى نسور الأهلي أبطال أفريقيا.. الأهلي يظهر معدنه الحقيقي في مواجهة التحديات.. كلما ازدادت صعوبة ازداد تألقًا».

وأضاف، «لأن الكاف وصل بالتحدي إلى أقصاه.. فاليوم موعدكم مع الوصول بالتألق إلى أقصاه.. الإنجاز التاريخي يناديكم».

وليس نبيل الحلفاوي وحده الذي سوف يدعم الفريق الليلة، لكن هناك عددًا من النجوم الذين يحرصون على متابعة المباراة، منهم أحمد فهمي، تامر حسني، وفريق واما، بالاضافة إلى الفنانة مايان السيد، التي حرصت على السفر إلى المغرب من أجل حضور المباراة في مدينة الدار البيضاء.

موعد مباراة فريق الأهلي مع الوداد المغربي

ويلتقي فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء اليوم، وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي كان مسلسل «القاهرة - كابول»، الذي عُرض في رمضان 2021، شاركه في بطولته فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

وغاب نبيل الحلفاوي عن جمهوره هذا العام، ولم يشارك في أي عمل في موسم رمضان 2022.