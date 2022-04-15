نبيل الحلفاوي يشيد بأحمد أمين.. والأخير يرد: دي شهادة تتعلق على الحيطة

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء الفنان أحمد أمين، ودوره في مسلسل جزيرة غمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي 2022، وذلك خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

نبيل الحلفاوي يشيد بأداء أحمد أمين

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: «رأي حضرتك إيه في أحمد أمين كممثل درامي بعيدًا عن منطقته المعتادة في الكوميديا؟» ليرد عليه «الحلفاوي» قائلًا: «بالنسبة للممثل الفنان الحقيقي، ما فيش حاجة اسمها كوميدي أو تراجيدي، والأمثلة عديدة، عندنا وعالميًا»، مضيفًا: «أحمد أمين من هذه النوعية».

وأعرب أحمد أمين عن سعادته البالغة بإشادة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشارك التدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «دي شهادة تطبع وتتعلق ع الحيطة».

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يضم مسلسل «جزيرة غمام» مجموعة من الفنانين وهم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، وفاء عامر، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

وشهدت الأحداث الماضية من مسلسل جزيرة غمام بداية تقرب العايقة، والتي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين من عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، وقيام محارب بتحذيره من علاقته بالعايقه ليخبره فرحات أن علاقته بها «عادية»، بالإضافة إلى قيام خلدون الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي بتهديد «العايقة» إذا كانت تخونه أو تفعل شئ من وراء ضهره.

وعندما تبدأ «العايقة» تذكر بداية علاقتها بـ«خلدون» وتسأله عن سبب ارتباطه بها رغم صغر سنها، ليجيبها «خلدون» أنه وجد أنها تنتمي إلى عائلة من «الغلابة»، فقرر أن يساعدهم، كما تسأله عن ثمن زواجه منها وتطلب منه أن يأخذ قدره ويتركها، ليقول لها إن ثمنها دم عرفات.