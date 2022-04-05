نبيل الحلفاوي يشيد بأكرم حسني: من مدرسة الريحاني في الكوميديا

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء الفنان أكرم حسني والكوميديا التي يقدمها خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2022، من خلال مسلسله «مكتوب عليا»، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

نبيل الحلفاوي: أكرم حسني يقدم كوميديا طبيعية

وكتب نبيل الحلفاوي: «مدرسة الكوميديا الراقية التي أسسها في مصر العظيم نجيب الريحاني التي تلتزم الأداء الطبيعي اعتمادا على تفجر الكوميديا من خلال الموقف الدرامي.. والتي من خريجيها في هذا الجيل على سبيل المثال أحمد حلمي وأحمد أمين تقدم لنا هذا العام عن جدارة واستحقاق أكرم حسني».

ملخص أحداث مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا حتى الآن قصة جلجل الذي يعمل مدرس موسيقى في أحد المدارس ويعاني من بعض الصعوبات في حياته، وأثناء نزوله في الشارع قابل أحد الفقراء الذي قام بدوره الفنان صلاح عبدالله وقام بالمسح على يده، ومعدما عاد إلى منزله، وجده أنه يجد كلمات مكتوبة على يده بعد استيقاظه من النوم تدل على الأشياء التي ستحدث له، وعند حدوث الشيء تمسح الكلمة الخاصة بها، وهو ما أصاب حيرته ومحاولته تجنب الأشياء السيئة، كما ظهر الفنان محمد ممدوح أمس بدور الطبيب النفسي الذي يأتي إليه ليعلاجه.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

يؤدي بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم، وهم: أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، محمود طعيمة، محمود السيسي، عمرو عبدالجليل، وإسماعيل فرغلي وغيره من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.