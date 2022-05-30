التعليم تشكل لجانا لمراجعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

نتيجة تنسيق رياض الأطفال، من أكثر الكلمات بحثا على جوجل، من جانب أولياء الأمور الراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2021/2022، والتي يبدأ التسجيل فيها خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وأصدر عدد من المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن ضوابط القبول في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، مؤكدا تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية من توجيه رياض الأطفال، لمراجعة تنسيق القبول لروضات الإدارة بالمستوى الأول والثاني برياض الأطفال، برئاسة الموجه الأول، واعتماد مدير عام الإدارة التعليمية.

مقابلة مع الأطفال المتقدمين

وذكرت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنّه يتم تشكيل لجنة من «معلمات رياض الأطفال، الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي إن وجد» وباعتماد مدير المدرسة، لإجراء المقابلة مع الأطفال المتقدمين وفقا لشروط التنسيق.

وبالنسبة للمدارس الرسمية لغات، شددت المديريات التعليمية، على تسجيل بيانات الطفل صحيحة، مؤكده أنّه يجب التأكد من مطابقة الرقم القومي المسجل بأصل شهادة الميلاد، والتأكد من تبعية محل السكن لتقسيم القطاع التابع له، وعمل محضر بأسماء الأطفال الذين لديهم بيانات مختلفة، واعتمادها من اللجنة لاستبعادهم من التنسيق.