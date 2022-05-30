«التعليم» تحدد ضوابط التقديم للمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد

ساعات قليلة ويبدأ التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2022-2023 إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، مشددة على ضرورة الالتزام بالمربع السكني ومن حق ولي الأمر التقدم بالمدارس الرسمية للغات مرة واحدة فقط ويمكن تعديلها حتى نهاية مدة التقدم المعلنة وله الحق بالتقدم بالمدارس الرسمية المتميزة مرة أخرى وأيضاً يمكن تعديل ما تم تسجيله.

سجل بيانات الطفل من واقع شهادة الميلاد

وأوضحت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات والمدارس، أنه يتم التنبيه على أولياء الأمور بضرورة تسجل بيانات الطفل من واقع شهادة الميلاد وكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية وعلى ولى الأمر متابعة نتيجة التنسيقات مع الإدارة التعليمية والتأكيد على أولياء الأمور بضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الإستلام بالمدرسة.

وأوضحت أن ملف التقديم يحتوي على شهادة ميلاد الطفل وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وملف كامل الدمغات و10 صور شخصية حديثة للطفل وإثبات محل السكن، ويحظر قطعياً جمع أي مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأي سبب وتحت أى مسمى.

وشددت المديريات على ضرورة اختيار الرغبات الأقرب لمحل السكن، فعلى سبيل المثال في محافظة الجيزة يشمل قطاع 6 أكتوبر جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة وفي العمرانية تشمل مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات وجنوب الجيزة تشمل النهضة الرسمية المتميزة للغات والهرم تشمل جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات وبولاق تشمل عمر سليمان المتميزة للغات وفي الجيزة يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار أنها مربع سكنى واحد.

وشددت على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2021 إلكترونياً والإلتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكنى والحد الأدني للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذي تم تسجيل.