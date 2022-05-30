توجيه مهم من «التعليم» بشأن القبول في المدارس التجريبية.. يبدأ منتصف يوليو

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن القبول برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات، والتي يبدأ التسجيل فيها يوم الأربعاء 1 يونيو ولمدة شهر، وينتهي يوم 30 يونيو 2022، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).

المرحلة الأولي لتنسيق رياض الأطفال

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنّه في نهاية مدة التسجيل للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات «التجريبية»، تتولى اللجنة طباعة الرول العام، وتنفيذ إجراءات اعتماده من لجنة المدارس الرسمية للغات، المشكلة من «رئيس اللجنة مدير عام الإدارة، موجه أول رياض الأطفال، مسؤول المدارس الرسمية للغات بالإدارة، مديري المدارس الرسمية للغات بالإدارة، عضو من التوجيه المالي، عضو الشؤون القانونية»، 4 نسخ معتمدة من اللجنة ومدير عام الإدارة.

المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال

وأكدت مديرية التعليم الجيزة، أنّه يتم إعلان التنسيق الأول بالمدارس بعد الاعتماد يوم الأحد 19 يوليو، والتنسيق الثاني يوم الأحد 9 أغسطس في أماكن ظاهرة بالمدارس، مشيرا إلى أنّ مدة الإعلان القانونية لكل تنسيق 15 يوما.

قبول الأطفال نهائيا بعد التأكد من صحة البيانات

وأوضحت المديرية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنّه لا يعتبر قبول الأطفال نهائيا إلا بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمقبولين، بالتنسيق بالاطلاع على الأصول والمستندات للأطفال قبل قبول الملف، سواء بالنسبة لسن الطفل من خلال الرقم القومي أو محل السكن والإقامة، طبقا لتقسيم القطاعات وتبعية الإدارات التعليمية.

وأضاف الخطاب، أنّ اللجنة المسؤولة عن استلام الملفات ومطابقة البيانات بالمدارس، هي: «مدير المدرسة أو من ينوب عنه، إحدى معلمات رياض الأطفال، وأخصائي نفسي أو اجتماعي».