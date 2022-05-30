المترو: عودة حركة قطارات الخط الثاني إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب عطل فني

أعلن احمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي الأوبرا والدقي، مضيفًا أنَّه تمّ الدفع بجميع فرق الطوارئ، وتمّ نزول الركاب بمحطة الدقي ومسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل.

الدفع بعدد من القطارات

وأضاف متحدث المترو، خلال بيان صحفي مساء اليوم، أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لسحب الزحام بالمحطات وتمّ عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين، مؤكّدًا أنَّ حركة القطارات بالخط الأول والثاني يعملان بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما.

متحدث المترو: نشكركم على تفهمكم أسباب العطل الخارج عن إرادتنا

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب بالتواصل مع إدارة المترو عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط. واختتم متحدث المترو البيان بقوله: «نشكركم على تفهمكم أسباب العطل الخارج عن إرادتنا».