«المترو»: تهدئة حركة القطارات بين محطتي حدائق حلوان ووادي حوف لمدة 10 أيام

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تهدئة حركة القطارات بين محطتي حدائق حلوان ووادي حوف بالخط الأول «حلوان - المرج الجديدة» اعتبارا من صباح اليوم السبت 21 مايو الجاري، ولمدة 10 أيام متصلة، نظرا لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

تهدئة حركة القطارات بين محطتي حدائق حلوان ووادي حوف لمدة 10 أيام

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل لها قبل قليل، إنه سيتم تهدئة حركة القطارات بين محطتي حدائق حلوان ووادي حوف لمدة 10 أيام، نظرًا لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

مترو الأنفاق تعتذر للركاب عن التأخيرات

وتتقدم شركة مترو الأنفاق، بالاعتذار لجمهور ركاب الخط الأول عن التأخيرات الخارجة عن إرادة الشركة، وتهدئة حركة القطارات في هذه المنطقة إلى سرعة 8 كم / س، وتؤكد الشركة في بيانها أنّ الأعمال في هذه المنطقة ستجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت.

ومن جانبه، ناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة، والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG؛ لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والموجودة في عدد من المحطات؛ لاستقبال كل الشكاوى المتعلقة بكل الجهات، وليست شكاوى مترو الأنفاق فقط.

وأكد احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو، مشددا على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتابع بأن جميع قيادات الشركة والعاملين بها تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمي خطوط المترو لتفهمهم أسباب تهدئة القطارات في هذه المنطقة، متمنين لمصر الغالية دوام التقدم والازدهار والتطوير المستمر.