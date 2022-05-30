تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو بعد افتتاح 4 محطات جديدة

أكدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أن أعمال التشغيل التجريبي لمترو «العتبة - الكيت كات»، مستمر دون تحميل ركاب، للتأكد من السلامة الفنية للمحطات، والقضبان، مشيرة إلى تشغيل المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو، رسميا منتصف يوليو المقبل، مشددة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أثناء التشغيل التجريبي، للحفاظ على العمال والمهندسين والفنيين.

لا زيادة في أسعار تذاكر المترو بعد افتتاح 4 محطات جديدة

وقال مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، إنه لا يوجد أي زيادة في أسعار تذاكر المترو، تزامنا مع تشغيل مترو «العتبة - الكيت كات»، وافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، أمام الجماهير، منتصف يوليو المقبل، لافتا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع مشروعات الجر الكهربائي لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، والقضاء نهائيا على الضغط المروري بالقاهرة الكبري.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق تبدأ بـ 5 جنيهات

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، منتصف يوليو المقبل، تبدأ من 5 جنيهات حال استقلال محطة واحدة حتى 9 محطات، و7 جنيهات حال استقلال 10 محطات حتى 16 محطة و10 جنيهات حال استقلال 17 محطة حتى 40 محطة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار بتحريك أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، وأن «مترو العتبة - الكيت كات»، سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب.

حركة القطارات منتظمة وإجراءات مشددة ضد كورونا

وفي سياق مختلف، أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام حركة مسير القطارات، دون حدوث أية معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على الركاب.