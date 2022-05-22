المترو: حملات مفاجئة داخل المحطات لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنَّ هناك تهدئة سوف تستمر لمدة 10 أيام بين محطتي حدائق حلوان ووادي حوف، بالخط الأول (المرج الجديدة - حلوان)، وذلك نظرًا لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أنَّ حركة القطارات منتظمة دون أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحًا أنَّ الشركة ستبدأ مواجهة الباعة الجائلين والمتسولين بصرامة.

حملات مفاجئة لمواجهة الباعة الجائلين

وأكّد «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ شركة مترو الأنفاق ستبدأ في تنفيذ حملات مفاجئة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين داخل المحطات وعربات القطارات، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ بشكل يومي إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المحطات وتطهير القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافةً إلى ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

إجراءات مشددة ضد الباعة الجائلين والمتسولين

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنَّ الشركة سوف تنفذ إجراءات مشددة ضد الباعة الجائلين والمتسولين، مؤكّدًا أنَّه في حال القبض على أي متسول سيتمّ تغريمه في الحال وتتراوح الغرامة من 50 إلى 100 جنيه، وفي حال القبض على أي بائع متجول داخل عربات القطارات، سيتمّ مصادرة بضائعه وتغريمه ماليًا بنحو 100 جنيه.

إجراءات كورونا مستمرة في محطات مترو الأنفاق

وأشار «عبدالهادي»، إلى أنَّ تواجد الباعة الجائلين والمتسولين داخل محطات المترو، يعمل على إزعاج الركاب المسافرين، منوهًا إلى أنَّ الشركة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بشكل يومي، بواسطة تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل وتطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

ولفت إلى أنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرًا إلى أنَّ الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات داخل محطات المترو، ينفذان حملات يومية لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين، موضحًا أنَّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.