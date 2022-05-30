برلماني يطالب بزياة ميزانية البحث العلمي 2 مليار جنيه ودعم التدريب التحويلي

طالب النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعم البحث العلمي بمخصص إضافي 2 مليار جنيه، ودعم برنامج التدريب التحويلي لتدريب 2000 شخص سنويا، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات «القاهرة- عين شمس- حلوان»، والمركز القومي للبحوث عن العام 22/ 23.

وطالب «منصور»، بوضع خريطة لاحتياجات سوق العمل وربطه بأعداد الخريجين، واستمرار تنفيذ قرار وقف إنشاء كليات ومعاهد هندسية، طبقا لاستجابة الوزارة لطلب الإحاطة المقدم منه منذ 4 سنوات.

تساؤلات عن قرض تطوير قصر العيني

كما تساءل النائب، عن سبب انخفاض الإيرادات بـ3 مليارات جنيه فى ديوان عام الوزارة، مطالبا بزيادة أسرة الرعاية المركزة، لحل جزء من النقص فى أعدادها، كما تساءل عن القرض الخاص بتطوير قصر العيني، بمبلغ مليار جنيه.

وفي المقابل دعا وزير التعليم العالي، النائب إيهاب منصور، لحضور اجتماع خاص لدراسة احتياجات سوق العمل، وربطه بأعداد الخريجين، على أن يرسل المسئولين بالوزارة، ردود على كل تساؤلات النائب.